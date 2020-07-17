Ozan Güven Kimdir?

Türk televizyon, tiyatro ve sinemasında oyuncu olan Ozan Muharrem Güven 19 Mayıs 1975 yılında Almanya’nın Nürnberg ilinde dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun olan Ozan Muharrem Güven, ardından İzmir Belediye Konservatuvarında oyunculuk dersleri almıştır.
Konservatuvar derslerinin ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayan ünlü oyuncu ilerleyen yıllarda Bir İstanbul Masalı, İkinci Bahar, Koyu Kırmızı, Aslı ile Kerem, Canım Ailem, Çiçeği Büyütmek ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır.
Televizyon dizilerinin haricinde pek çok sinema filminde de rol alan Ozan Güven Yahşi Batı, G.O.R.A, A.R.O.G gibi projelerde Cem Yılmaz’la birlikte çalışmıştır. Ayrıca Annemin Yarası, Ejder Kapanı, Yazı Tura, Kaya, Fi, Balalayka – Mehmet, Yıldız Tepe, Pek Yakında- Boğaç Boray gibi filmlerde de rol almıştır.
2005 yılında rol aldığı İkinci Bahar dizisinin yönetmeni Türkan Derya ile evlenmiş ancak bu evlilik 5 yıl sürmüştür. 2010 yılında Türkan Derya’dan boşanan ünlü oyuncunun evliliğinden Ali Aziz adında çocuğu bulunmaktadır.
Ünlü oyuncu Ozan Muharrem Güven son günlerde kendisinden 17 yaş küçük olan sevgilisi Deniz Bulutsuz’a uyguladığı şiddetle gündeme geldi. Darp olayının ardından açılan davada yürütülen soruşturma sonucu savcılık hakaret, tehdit, cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından 3 yıl 9 ay arası ile 13 yıl 6 ay arasında hapis istemiyle hakkında iddianame düzenledi.
Deniz Bulutsuz ’un şikâyeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından düzenlenen hapis istemi, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameye göre darp, basit bir yaralamadan ibaret değil ve doktor tarafından raporlanmış şiddet eylemidir. Hazırlanan iddianame kabul edildiği takdirde Ozan Güven soruşturma için hakim karşısına çıkacak.
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