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Ozan Doğulu ve Ece Yosmaoğlu'nun kızı Arya mezun oldu - Magazin haberleri

Ozan Doğulu'nun kızı Arya mezun oldu

2018'de boşanan Ozan Doğulu ve Ece Yosmaoğlu'nun kızı Arya, ortaokulu bitirdi. Mezuniyet töreninde amcası Kenan Doğlu'nun 'Tencere Kapak' adlı şarkısını seslendiren 14 yaşındaki Arya, dinleyenlerden tam not aldı

24.06.2022 - 14:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Müzisyen Ozan Doğulu'nun Ece Yosmaoğlu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Arya, ortaokuldan mezun oldu.

  • Kep atma töreninde amcası Kenan Doğulu'nun 'Tencere Kapak' adlı şarkısını seslendiren 14 yaşındaki Arya, dinleyenlerden tam not aldı. 

  • "İLK CANIM, BİRLİKTE BÜYÜDÜĞÜM..."

    Bu özel günden fotoğrafları Ece Yosmaoğlu da sosyal medya hesabından yayınladı. Yosmaoğlu, kızıyla çekilen fotoğraflarına şu ifadeleri not düştü:

    Yılların nasıl aktığını fark ettiğim anlar zihnimde fotoğraflanıyor bazen. Bugün gibi… Arya'mız bugün ortaokul mezunu. İlk canım, birlikte büyüdüğüm...

  • Diplomasını alırken önümde 14 adım birden atıyor. 14 yaşına birden giriyor sanki. Hayat zaten bu kadar, bir an hepsi...

    Bir suyun kenarından seyrediyorum zamanı. Gittikçe bitmeyecek bir yolmuş bu, ağladıkça geçmeyecek. Annelik değil tükenmeyen sevgi ve emekmiş işin sihri…

  • Söylediğin tüm şarkılara, girdiğin tüm yollara, tuttuğun tüm dualara … "Sen başla ben tamamlarım ardına bakma" (Son fotoğraf ortaokula başladığın gün...)

    Paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi gören Ece Yosmaoğlu'nun fotoğraflarına; Kenan Doğulu, İdil Fırat, Neslişah Alkoçlar ve Ece Dağıstan gibi ünlü isimler yorum yaptı. 

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