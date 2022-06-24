Diplomasını alırken önümde 14 adım birden atıyor. 14 yaşına birden giriyor sanki. Hayat zaten bu kadar, bir an hepsi...

Bir suyun kenarından seyrediyorum zamanı. Gittikçe bitmeyecek bir yolmuş bu, ağladıkça geçmeyecek. Annelik değil tükenmeyen sevgi ve emekmiş işin sihri…