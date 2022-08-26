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Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocukları var mı? Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu açıklama yaptı mı?

Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu hakkında bilgiler

Geçtiğimiz gün tutuklanma haberiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen'in son durumu araştırılmaya devam ederken 6 yıldır birlikte olduğu eşi Ozan Çolakoğlu da merak konusu oldu. Peki, Ozan Çolakoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

26.08.2022 - 16:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ünlü şarkıcı Gülşen'le 2016 yılında dünyaevine giren ve Azur Benan ismini verdikleri bir erkek çocukları olan Ozan Çolakoğlu , günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri durumunda bulunuyor. İşte, Ozan Çolakoğlu hakında bilgiler...

  • OZAN ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

    Ozan Çolakoğlu 1972 yılında Adana’da doğdu. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bir rock grubu kurdu. Daha sonra müzik stüdyolarında çalışmaya başladı. Amerika'da Berklee Üniversitesi'nde eğitim gördü. Kariyerine Tarkan'ın Yine Sensiz albümünün müzik direktörlüğüyle başladı. Tarkan'ın sırasıyla Aacayipsin, Ölürüm Sana, Karma, Dudu, Come Closer, Metamorfoz, Adımı Kalbine Yaz albümlerinde yapımcı ve aranjör olarak çalışmaya devam etmiştir. 

  • Tarkan'la çalışmaya devam ederken Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in "Tek Taşımı Kendim Aldım", Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.Sertab Erener'in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısının aranjmanını yapan Ozan Çolakoğlu, yine bir hit olan Hadise'nin "Düm Tek Tek" adlı şarkısının da düzenlemesini yapmıştır.

  • Sanatçı ve albüm çalışmalarının yanı sıra GORA, Hokkabaz, Organize İşler ve Sınav filmlerinin müzikleri de Ozan Çolakoğlu’na aittir. 1991 yılından beri Türkiye’nin en önemli sanatçılarının albümlerinde yer alan Ozan Çolakoğlu, Mayıs ayı sonunda kendine ait bir proje albümü çıkardı. Albümde kendisine; Tarkan , Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Gülşen, Sertab Erener, Göksel, Yalın ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül eşlik etti.

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