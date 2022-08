Tarkan'la çalışmaya devam ederken Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in "Tek Taşımı Kendim Aldım", Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben ve rock grubu Pin-up gibi sanatçıların da albümlerinde aranjeler yaptı.Sertab Erener'in 2003 yılında Eurovision’da birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısının aranjmanını yapan Ozan Çolakoğlu, yine bir hit olan Hadise'nin "Düm Tek Tek" adlı şarkısının da düzenlemesini yapmıştır.