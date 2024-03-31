Oyunu kullananlar park ve sahillere akın etti

Bu kapsamda, Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı da vatandaşların vakit geçirdiği yerlerden biri oldu.

Bahar havasının hakim olduğu kentte, kamp masaları ve sandalyelerini alarak parka gelenler, ağaçların gölgesinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ise yeşilliklere uzanarak zamanını geçirdi.