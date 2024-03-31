Oyunu kullananlar park ve sahillere akın etti
İstanbullular, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanmalarının ardından güzel havayı değerlendirmek için park, bahçe ve sahillere akın etti. Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de vatandaşlar oy verdikten sonra güneşli havayı fırsat bilerek sahillerde vakit geçirdi.
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Türkiye genelindeki seçmenin büyük bölümünün bulunduğu İstanbul'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.
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Birçok vatandaş, demokratik haklarını kullanmak üzere kayıtlı oldukları okullarda oylarını kullandıktan sonra, pazar günlerini park, bahçe ve sahillerde değerlendirmeyi tercih etti.
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Bu kapsamda, Maltepe'deki Orhangazi Şehir Parkı da vatandaşların vakit geçirdiği yerlerden biri oldu.
Bahar havasının hakim olduğu kentte, kamp masaları ve sandalyelerini alarak parka gelenler, ağaçların gölgesinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ise yeşilliklere uzanarak zamanını geçirdi.
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Sahil boyunca bazı insanlar deniz havası alarak yürüyüş yaparken, çocuklar da bisiklet sürdü ve paten kaydı.
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Üsküdar Sahili de vatandaşların yürüyüş yapmak, balık tutmak, koşmak ve bisiklete binmek için tercih ettiği yerlerden oldu.
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Sahilde yürüyüş yapan Filiz Temel, erken saatte oyunu kullandığını, oruç tuttuğu için gününü sahilde yürüyüş yaparak geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.
Cansu Kara, annesiyle birlikte oyunu verdikten sonra temiz hava almak için Üsküdar'a geldiklerini dile getirdi.
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Oy kullanmadan önce balık tutmaya gelen Birol Cenikli, güneşli havanın tadını çıkardığını, oyunu verdikten sonra eve gidip sonuçların açıklanmasını bekleyeceğini belirtti.
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Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne ailesiyle birlikte gelen Cansu Yazıcı, önce vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oylarını kullandıklarını belirterek, "Günümüzü ailemize ayırdık, bu güzel havanın tadını çıkarıyoruz." dedi.
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SICAKLIK 24 DERECEYİ GÖRDÜ
Öte yandan, İstanbul'da gün içinde en yüksek hava sıcaklığı 24 derece ölçüldü.
Sabah saatlerinde ana yolların boş kaldığı, trafiğin Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda yüzde 8 ölçüldüğü İstanbul'da, saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu da yüzde 22 oldu.
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MUĞLA
Muğla'da da benzer görüntüler vardı. Muğla'nın Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçesinde çok sayıda kişi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullandıktan sonra güneşli havayı fırsat bilerek sahillerde vakit geçirdi.
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Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Fethiye'de, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında güneşlenenler, denize girerek serinledi.
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Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuşu yaprak Ölüdeniz manzarasını seyretti.
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Bodrum ilçesinde de oy kullanma işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, sahil kenarında yoğunluğa neden oldu.
Kumbahçe ve Gümbet mahallesi başta olmak üzere yarımadanın birçok noktasında vatandaşlar güneşli havada denize girdi, sahilde güneşlendi.
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Bazıları sahilde evcil hayvanlarını gezdirirken, bazıları da kafelerde oturmayı tercih etti.
Marmaris'te de oyunu kullananlar sahil kesimlerinde vakit geçirerek güzel havanın keyfini yaşadı.