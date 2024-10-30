Oyuncuların konteyner isyanı

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın derslikleri yetersiz kalınca öğrencilerin bir kısmı geçici olarak konteyner dersliklerde öğrenim görecek.

Mine Kılıç

Mine Kılıç ile Eda Akalın, tepkilerini; "Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yeni yıla bu konteyner derslikleriyle başlıyor. Bu yeni binanın eğitim için elverişsiz olduğu en başından beri belliydi. Şimdi de yetersiz derslik sebebiyle 'Geçici bir çözüm' denerek bahçeye kurulan bu kutularda ders yapılamaz!" sözleriyle dile getirdi.