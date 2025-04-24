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        Haberler Magazin Oyuncu Yavuz Çetin vefat etti

        Oyuncu Yavuz Çetin vefat etti

        Bir süredir kanser tedavisi gören Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:25
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        Vefat etti
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        Memleketi Amasya’da uzun yıllar resim öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alan Yavuz Çetin, yaşamını yitirdi.

        Evli ve 2 çocuk babası olan oyuncunun cenazesi, Amasya Sultan II. Bayezid Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığı'na defnedildi.

        Özellikle 2012-2015 yılları arasında dört sezon boyunca rol aldığı "İki Dünya Arasında" dizisindeki Osman Demir karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Son olarak "Adını Sen Koy" dizisinde Hilmi Yılmaz karakteriyle ekranlara gelen Çetin, "Siccin" serisi, "Pars: Kiraz Operasyonu", "Kolpaçino", "Kurtlar Vadisi", "Kaybolan Yıllar" gibi pek çok yapımda rol aldı.

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        #yavuz çetin

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