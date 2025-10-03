Habertürk
        Haberler Magazin Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yağma suçundan iddianamesi kabul edildi - magazin haberleri

        Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yağma suçundan iddianamesi kabul edildi

        Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla "İş yerinde birden fazla kişiyle yağma" suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi

        Giriş: 03.10.2025 - 14:32 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:06
        Yağma suçundan hapsi istendi
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; oyuncu Ufuk Bayraktar'a, Beyoğlu’nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bayraktar, 14 Ocak 2026'da İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre; Ufuk Bayraktar 8 Temmuz 2025 tarihinde Cihangir'deki 'Casius Atioch Kitchen' isimli restorana gitti. Burada bir süre oturduktan sonra iş yeri sahibi Ahmet Pehlivan'a toplantı yapmak istedi. Bunun üzerine iş yeri sahibi Pehlivan, şüpheliler Ufuk Bayraktar ve beraberindeki Volkan Akbaş’ın yanına gitti. Ufuk Bayraktar, telefon ekranında bulunan "Kartlar yeniden dağıtılıyor oyunda biz de varız" şeklindeki yazıyı Ahmet Pehlivan’a gösterdi. Ardından ise "Bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin TL para verin, onların Whatsapp grupları var, bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum" dedi.

        “SENİ BURADA BARINDIRMAYACAĞIM”

        İddianameye göre, Ahmet Pehlivan bunu kabul etmeyince Ufuk Bayraktar parada indirim yaparak 10 bin TL’ye kadar düşürdü. Ardından iş yeri sahibi Ahmet Pehlivan, kendilerini polisin koruyacağını söyleyerek teklifi tekrar reddetti. Bunun üzerine Ufuk Bayraktar ve yanındaki Volkan Akbaş "Sonra görüşeceğiz" diyerek mekandan ayrıldı.

        İddianamede olaydan sonra 20 Ağustos 2025 günü Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş’ın tekrar aynı mekana gittikleri anlatıldı. Ufuk Bayraktar bu kez sinirliydi, Ahmet Pehlivan ile konuşmak istediğini söyledi. Olumsuz yanıt alınca ise "Seni burada barındırmayacağım, görürsün" diyerek Pehlivan’a saldırıp yumruk attığı ileri sürüldü.

        "SÖZLERİM ÇARPITILDI"

        İddianamede Ufuk Bayraktar’ın ifadesine de yer verildi. Bayraktar ifadesinde, Ahmet Pehlivan’dan zorla para talep etmediğini ileri sürdü. Muhtaçlara yardım etmek amacıyla "Mahallemizin gençlerine yardım edelim" dediğini anlattı. Buna dair sosyal medyada da paylaşımlar yaptığını söyledi. Olay günü eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle Ahmet Pehlivan ile tartıştığını ve darp etme kastıyla da hareket etmediğini söyledi. Sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamayı reddetti.

        MEKAN SAHİBİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

        Ahmet Pehlivan savcılığa giderek ek ifade verip şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Ufuk Bayraktar’ı yanlış anlamış olabileceğini söyledi. Savcılık Ahmet Pehlivan’ın şikayetinden vazgeçmesine rağmen, Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş hakkında, “İş yerinde birden fazla kişiyle yağmaya teşebbüs” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmasını istedi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

        GEÇMİŞTE 6 AY HAPİS YATTI

        2018'de, ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Ufuk Bayraktar, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.

