Oyuncu Tunç Oral hayatını kaybetti! Tunç Oral kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? - Magazin haberleri

Türk sinemasında 60 filmde rol alan oyuncu Tunç Oral, yaşamını yitirdi. Oral’ın cenazesi, bugün Antalya Türbeli Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Türbeli Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

TUNÇ ORAL HAKKINDA

Tunç Oral, 15 Mart 1938 tarihinde doğdu. Asıl adı Tuncer Akoral’dır. Gazetecilik Enstitüsü’nde okudu. Tercümanlık yaptı. 1964 yılında Ses dergisinin düzenlediği sinema artist yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl içerisinde sinema oyuncusu olarak filmlerde oynamaya başladı. On Korkusuz Adam (1964), İstanbul’un Kızları (1964), Ferhat ile Şirin (1966), Kanlı Hayat (1967), Bağdat Yolu (1968), Aşkların En Güzeli (1978), Gece (1972) filmlerinde rol aldı.

1969’da oyunculuğun yanı sıra Zümrüt Film’i kurarak Kanlı Aşk (1969) ve Ecel Teri (1970) filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Uzun bir dönem ekranlardan uzak kalan Tunç Oral, son yıllarda Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2010) televizyon dizisi ve Halam Geldi (2013) adlı sinema filmi ile kamera karşısına geçti.