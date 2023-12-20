"SENİ ÖZLEYECEĞİZ"



Rol arkadaşlarından Danny Miller da, "İlk günden itibaren beni kanatları altına aldı. Sette ve set dışında bana yol göstermeye yardımcı oldu. Seni özleyeceğiz dostum. Sette ve set dışında..." açıklamasını yaptı.



Fotoğraflar: Avalon