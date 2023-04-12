Günümüzde kadınlar ve kız çocukları hala, en temel insan hakkı olan 'şiddetten uzak, sağlıklı ve güvenli bir yaşam' için mücadele ediyor. Türkiye’de kadının güçlenmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin sona erdirilmesi için bu mücadeleye destek veren Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, şimdiye kadar bu alanda yaptığı önemli çalışmalara bir yenisini ekledi ve kadınlar için bir mobil uygulama geliştirdi.

5 DİLDE HİZMET

AMBER isimli uygulama, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında bir ilk olarak, ilgili bilgi, destek ve yönlendirmelerin tamamını ve çok daha fazlasını, 5 dilde (Türkçe, Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce), tek bir çatı altında topluyor ve bu sayede Türkiye’de yaşayan tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyor. AMBER, kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddete dair hiçbir benzer uygulamada bulunmayan kapsamlı bir bilgi kaynağı sunarken şiddeti tanımlama, şiddet türüne ve kişinin lokasyonuna göre başvuru noktaları ve güvenlik planı gibi yenilikçi özellikleriyle de öne çıkıyor.

İlk bakışta sadece bir adet takvimi, cinsel sağlık ve üreme sağlığına dair bir cep rehberi gibi görünen AMBER, özel ekranı sayesinde kadına yönelik şiddet konusunda farkındalığı artırmak, şiddet yaşanması durumunda yapılması gerekenlere ve bu konuda hizmet veren kuruluşlara dair kadınlara bilgi vermek ve acil durumlarda desteğe ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlandı.

Kadınlar AMBER ile kendilerini güvende hissetmedikleri durumlarda konum takibi yaptırabilir, acil durum mesajı gönderebilir ve acil yardım hatlarını arayabilir. Kadına yönelik şiddet türlerine dair ayrıntılı bilgi edinebilir, yaşadıklarının şiddet olup olmadığını daha iyi anlayabilir, en yakın sağlık ve koruma hizmet noktalarını öğrenip, yetkililerden destek isteyebilir. Ayrıca, şiddete maruz kalma riskini değerlendirip güvenlik planı yapabilir; günlük özelliği ile de yaşadıklarını gün gün kayıt altına alabilir.

AMBER Basın Lansmanı 11 Nisan Salı, saat 14:30’da İstanbul’da, The Seed’de gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu - UNFPA Türkiye, İyi Niyet Elçisi oyuncu Songül Öden ile ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana, İyi Niyet Elçisi Edis Görgülü ile birlikte konsolosluklar, uluslararası organizasyonlar, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri, özel sektör ve sanat dünyasından seçkin isimler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, UNFPA’in son 50 yıldır kadın ve kız çocuklarının hakları ve ihtiyaçları için farkındalık yaratmaya, insanları ve kaynakları seferber etmeye, hizmetleri güçlendirmeye ve iyileştirici yasal ve politik reformları desteklediklerini söyledi, “AMBER gibi inovatif yaklaşımlarla daha çok kadın ve kız çocuğunu destekleyebilmeyi hedefliyoruz.” dedi.