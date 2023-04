"ÖNEMLİ BİR İHTİYACA CEVAP VERECEK"

Kadın Koalisyonu Dış İlişkiler Koordinatörü Selma Acuner ise AMBER’in kadına şiddetle mücadeleyi nasıl destekleyebileceğini sivil toplumun gözünden anlattı:

“AMBER sahadaki önemli bir ihtiyaca yanıt verecek, bu alanda çalışan kadın örgütlerinin çalışmalarına da destek verecek. Şiddet gören ya da şiddet riski altındaki kadınlar tek bir platform aracılığı ile bilgiye, desteğe ve yakınlarındaki başvuru noktalarına ulaşabilecek.”

AMBER uygulamasının ilk tohumları atılırken fon desteği veren Birleşik Krallık Büyükelçiliği adına konuşan Carl Spychal ise kadınları güçlendirecek bu önemli inovasyona destek vermekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Lansman etkinliğinin son bölümünde, AMBER uygulaması Songül Öden’in farklı şiddet türlerine maruz bırakılan 4 kadını canlandırdığı bir video ile tanıtıldı.

AMBER kampanyasının yüzü, aynı zamanda da etkinliğin ev sahibi UNFPA Türkiye İyİ Niyet Elçisi oyuncu Songül Öden konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Aşktan, sanattan, edebiyattan bahsetmek ve kadını bu konular ile merkeze almak isterdim. Fakat, hala dayanışmamız gereken, birlikte mücadele etmemiz gereken çok konu var, dolayısıyla mücadeleye devam. AMBER cep telefonu uygulaması, bu mücadelenin ve dayanışmanın bir ürünü. Kadınlar bu uygulamayı indirdiklerinde, aslında birçok kadının aynı bilgilere ve desteğe ihtiyaç duyduğunu, çaresiz olmadıklarını, bulundukları durumdan çıkmak için neler yapabileceklerini ve nerelere, nasıl başvurabileceklerini görecekler. AMBER ile yalnız olmadığımızı daha iyi anlayacağız.”

Songül Öden konuşmasının ardından, etkinliğe katılan UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi, sanatçı Edis Görgülü’yü sahneye davet etti. AMBER'in çok etkili olacağına inandığını söyleyen Görgülü, uygulamanın kullanımının artması için konserlerinde de dinleyicilerini uygulamadan haberdar edebileceğini söyledi. “Derdimiz bir, amacımız bir, umarım bu amaç uğrunda hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORU'NDA ÇARPICI VERİLER

Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada her 2 kadından biri bedeni üzerinde söz sahibi değil. Her 3 kadından biri fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Her 5 kadından biri çocuk yaşta evlenmeye zorlanıyor. Evlendirilen her 3 kız çocuğundan biri yine çocuk yaşta anne oluyor.

Türkiye’deki tablo da farklı değil. Her 3 kadından biri hayatı boyunca şiddetin en az bir türüne maruz kalıyor. Çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı çalışan her 4 kadından üçü de öyle. Şu anda 18-45 yaş aralığındaki her 5 kadından biri ise çocuk yaşta evlendirildi.

Fotoğraf: DHA