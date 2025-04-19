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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da iki arkadaş arasında yaşanan tartışma dehşetle sonuçlandı. Oyuncu 32 yaşındaki Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, katilin Akdağ olduğunu tespit etti. Akdağ'ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı

        Giriş: 19.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:33
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        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
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        İstanbul'da kan donduran olay, dün saat 16.30 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde meydana geldi.

        POLİS KANLAR İÇİNDE BULDU

        Katil zanlısı Sevil Akdağ, yakalandı.
        Katil zanlısı Sevil Akdağ, yakalandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbar üzerine polis olay yerine gitti. İçeri giren polis ekipleri Elif Kırav’ı (29) evinde kanlar içinde buldu.

        BİRÇOK KEZ BIÇAKLANMIŞ

        Sevil Akdağ, birçok dizide rol almıştı.
        Sevil Akdağ, birçok dizide rol almıştı.

        Kafa, göğüs ve boyun olmak üzere Çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği saptanan Kırav'ın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        BAĞIRIŞ SESLERİ DUYDU

        Hayatını kaybeden Elif Kırav, 29 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Elif Kırav, 29 yaşındaydı.

        Polis, Kırav'ın alt komşusu olan tanığın ifadesine başvurdu. Tanık verdiği ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğunu, tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini ve kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir kişinin apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.

        GENÇ KADINI KANLAR İÇİNDE BULDU

        Elif Kırav.
        Elif Kırav.

        Ardından saat: 16.30 sıralarında Elif Kırav’ın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve genç kadını kanlar içinde bulduğunu anlattı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN AKDAĞ SAPTANDI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, Elif Kırav’ın oyuncu arkadaşı Sevil Akdağ (32) olduğu belirlendi. Çalışmanın ardından Sevil Akdağ Esenyurt’ta yakalanarak gözaltına alındı.

        TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

        Şüpheli Akdağ, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan soruşturmada, Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ'ın arkadaş oldukları, olay günü dışarda alkol aldıkları ve daha sonra eve gelerek evde de alkol almaya devam ettikleri öğrenildi.

        ARKADAŞININ KENDİSİNE VURDUĞUNU SÖYLEDİ

        Akdağ verdiği ifadesinde, sabah saatlerinde aralarında nedensiz yere kavga çıktığı ve arkadaşının kendisine vurduğunu belirterek, yaşanan boğuşma sonrası birlikte yere düştüklerini ve arkadaşının yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını söyledi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

        DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALMIŞTI

        Sevil Akdağ, 3 Temmuz 1993'te dünyaya geldi. Lise mezunu olan Akdağ, birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer alan Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunuyor.

        Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol aldı. Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar, Yasak Elma ve Benim Tatlı Yalanım, Paranoya, Çanakkale Geçilmez gibi projelerde rol üstlendi.

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        #Sevil Akdağ
        #Son dakika haberler
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