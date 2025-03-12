Oyuncu Sarah Paulson, 50 yaşında modellik yaptı. 'American Horror Story' dizisi yıldızı, Paris Moda Haftası'nın son gününde düzenlenen defilede, podyuma çıktı.

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İlk kez bir defilede yürüyen Emmy ve Altın Küre ödüllü oyuncu, omuzlarını açıkta bırakan saten bir elbiseyi üzerinde taşıdı.

Paulson'ın ilk modellik deneyimini yaşadığı defilenin en ünlü modeli Gigi Hadid'di.

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Modellikten oyunculuğa geçen Laura Harrier ile Nicole Kidman ve Keith Urban çiftinin 16 yaşındaki kızı Sunday Rose da defilede yürüyenler arasındaydı.

Oyuncu Sydney Sweeney ile ünlü rap şarkıcısı ve Rihanna'nın sevgilisi ASAP Rocky, defileyi en ön sırada yan yana seyretti.