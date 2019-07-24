Oyuncu Ragıp Savaş kızı Nil Savaş ile alışveriş yaptı - Magazin haberleri

Başarılı oyuncu Ragıp Savaş, geçtiğimiz gün kızı Nil Savaş ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Öğlen saatlerinde alışverişe gelen baba-kızın rotası spor mağazaları oldu. Spor mağazalarını gezen baba-kız, hem yeni sezon ürünleri inceledi hem de alışveriş yaptı. Savaş, yeni sezonda 'Diriliş Osman' dizisinde rol alacağı haberlerine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Savaş'ın kızı Nil Savaş'ın babasının boyuna yaklaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

