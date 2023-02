1986-1987'de İngiltere'ye Devlet tarafından gönderildi. National Theatre'da Peter Hall ile beraber; Entertaining Strangers (David Edgar), The Winter's Tale (Shakespeare), The Tempest (Shakespeare) ve Cymbeline (Shakespeare) oyunlarında yardımcı olarak çalıştı.



1988 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümünde, 4 yıllık eğitmenlik yaptı. ODTÜ ve Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Akşar Devlet Tiyatroları dışında Tiyatro İstanbul, Tiyatro Ayna gibi özel tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yapmıştır. Akşari bir süredir yaşamını Akyaka'da sürdürüyordu.