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Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, Muse; Bir Esin Perisi Davası adlı tiyatro oyununda yer alan 'İlham Perisi'nin, TRT1'de yayınlanan Tutunamayanlar dizisindeki bölümde kullanıldığını dile getirdi. Karakterin telif hakkının bulunduğunu iddia eden oyuncu, yaptığı paylaşımda resmi yollara başvuracağını dile getirdi.
"Dilerim bu benzerlik Muse; Bir Esin Perisi Davası eserine mizahi bir göndermeden öteye geçmez! " diyen Fadik Sevin Atasoy, konuyla ilgili şunları söyledi:
"BU GECE TELEFONLARIM SUSMADI"
Kamuoyuna duyurulur: Bu gece telefonlarım susmadı; 'Yoktur, değildir' dedim ama izleyince korkmadım da değil!
Yazarı ve oyuncusu olduğum Muse; Bir Esin Perisi Davası adlı tiyatro oyunumun ana konusu olan Shakespeare, Da Vinci ve hatta Sophokles’e ilham veren bir esin perisinin tarihte bilinen usta sanatçılarla buluşmasını, konuşmasını ve ilham verme halini anlatan (2015 yılından beri oynamakta olduğum ve uluslararası bir copyright tescili de olan),halen Zorlu PSM Tatbikat Sahnesi'nde sergilediğim Muse; Bir Esin Perisi Davası tiyatro oyunumda adı geçen karakterler, fikir, konu ve içeriğinin TRT1de yayınlanan Tutunamayanlar dizisindeki bölümde kullanılmış olması ve mevcut benzerlik aşikardır.
Dilerim bu benzerlik Muse; Bir Esin Perisi Davası eserine mizahi bir göndermeden öteye geçmez! Dilerim telif hakları yasasını ihlal edecek bir noktaya gelmez ve yeni başlayan Tutunamayanlar dizisi sezonda layığı ile başarılı olur ki, ulusal bir devlet kanalında yayın yaparken fikri mülkiyet haklarına özen göstermeleri gerekliliğini ihmal etme yolunu seçmezler. Kendilerine saygı ile arz ederim.
"HUKUKİ VE RESMİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"
Aksi takdirde fikri mülkiyet haklarımı gözetmenin hukuki ve resmi yollarına başvurmak durumunda kalacağımı üzülerek bildirmek zorundayım.
"HAK VE HUKUK BİZDEN ÖTESİNİ BİLİR"
Öte yandan Atasoy, bir takipçisinin "İyi de bu konu yeni bir buluş değil ki. Attığınız videodaki sahneler bazı Hollywood filmlerinde de izi sürülebilir. Telif hakları ile ilgili herhangi bir sonuç alabileceğinizi düşünmek mümkün değil. Sizden değil diğer birçok filmden, hikayeden esinlenme olduğu da söylenebilir çünkü" şeklindeki eleştirisine ise "O yüzden hak ve hukuk var. Bizden ötesini onlar bilirler" yanıtını verdi.
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