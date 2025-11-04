Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Oyuncu Diane Ladd hayatını kaybetti

        Oyuncu Diane Ladd hayatını kaybetti

        ABD'li oyuncu Diane Ladd 89 yaşında hayata veda etti. Ladd'in ölümünü kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern, duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 09:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li oyuncu hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çok sayıda ABD yapımı film ve dizilerde rol alan Diane Ladd, yaşamını yitirdi. Diane Ladd’in ölüm haberini, kendisi gibi oyuncu olan kızı Laura Dern duyurdu.

        Laura Dern; "Muhteşem kahramanım ve annem olmasından dolayı şanslı ve gururlu olduğum Diane Ladd, bu sabah evinde, ben yanındayken hayata veda etti. O, yalnızca hayallerin yaratabileceği en muhteşem evlat, anne, büyükanne, oyuncu, sanatçı ve empatik ruhtu. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Şimdi melekleriyle birlikte uçuyor" ifadelerini kullandı.

        Diana Ladd, 1974 yapımı 'Alice Doesn't Live Here Anymore' adlı filmde ve Flo rolüyle 'En İyi Yardımcı Kadın' oyuncu dalında ilk Akademi Ödülü adaylığını kazandı. Film büyük ilgi görünce ardından 'Alice' adında dizisi çekildi. Buradaki performansı Ladd'e, 1981'de TV dizilerinde en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Altın Küre ödülünü kazandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diane Ladd

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        TÜBİTAK ve Aselsan'a FETÖ operasyonu! 5 ilde 19 gözaltı kararı!
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Sivas'ta kanlı düello! İkisi de tetiğe bastı!
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Avukat Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Hangi renk ruh halini değiştiriyor?
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Karı koca çiftin trajik sonu!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Trump'tan Mamdani'ye "fonları keserim" tehdidi
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        Yağmur müjdesi! Bu bölgelerde sağanak bekleniyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        WP: Trump Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi rolde görüyor
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Habertürk Anasayfa