Jennifer Garner ve Ben Affleck'in kızı Violet Affleck BM'de maske çağrısı yaptı - magazin haberleri

Jennifer Garner ile Ben Affleck'in kızı Violet Affleck, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı. 19 yaşındaki Yale Üniversitesi öğrencisi, Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkisi hakkında konuşurken, hastalık bulaşmasını önlemek için temiz hava ve maske kullanımından yana olduğunu belirtti.

Yüzünde tıbbi maskeyle konuşma yapan Violet Affleck; "Genel olarak liderler bize geleceğin biz olduğumuzu söylüyor ama devam eden pandemi söz konusu olduğunda, bugünümüz gözlerimizin önünde çalınıyor" ifadesini kullandı.

Violet Affleck, yetişkinleri normal hayata dönüş için amansızca çabalamak, havadan bulaşmanın yaygınlığını ve uzun süreli Covid tehdidini görmezden gelmek ve gizlemekle suçladı.

"Gençler hem bu konuda gerçek bir seçeneğe sahip değildi hem de bizim için neyin seçildiğine dair bilgiden yoksundu" diyen Violet Affleck; "SARS CoV2 hakkında bildiklerimiz şunlar: Havada uçuşan, havada asılı kalan ve tek bir enfeksiyon, beyinden kalbe, sinirlerden kan damarlarına kadar vücuttaki neredeyse her hücrede sakatlayıcı hasara yol açabilir" ifadesini kullandı.

Okullarda Covid'e yakalandıktan sonra vücutlarına güvenip oynayamayacak, keşfedemeyecek ve hayal kuramayacak, yıpratıcı acı ve bitkinlik olmadan bir dünyayı bilmeyecek çocuklar için çok korktuğunu belirten Violet Affleck; "Onlar adına çok öfkeliyim" diye ekledi. "FİLTRELENMİŞ HAVA DA SU GİBİ İNSAN HAKKIDIR" "Çocukların gözlerinin içine bakıp 'Sizi nasıl koruyacağımızı biliyorduk ama yapmadık. Hava yoluyla bulaşan hastalıkları önleyecek bir teknolojiye erişimimiz var, atalarımızın ve bugün dünyadaki milyonlarca insanın uğruna can vereceği bir şey ve biz bunu kullanmayı reddediyoruz' demek en üst düzeyde bir ihmaldir" diyen Violet Affleck; "Filtrelenmiş havayı, tıpkı filtrelenmiş su gibi, insan hakkı olarak kabul edebiliriz. Yarının çocuklarının neden buna ihtiyacımız olduğunu bile anlamayacağı kadar yaygın ve açıkça gerekli olan temiz hava altyapısı yaratabiliriz" ifadesini kullandı. Violet Affleck, 2005 - 2018 yılları arasında evli olan Ben Affleck ile Jennifer Garner'ın üç çocuğundan biri. Seraphina ve Samuel adlarında kardeşleri var.