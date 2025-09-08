Oyuncu Anta Toros, mide kanseri nedeniyle 30 Ağustos'ta vefat etmişti. 77 yaşında hayata veda eden Toros, son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni yapıldı.

Törende konuşan Anta Toros'un kızı İrna Büyüksakayan, annesinin vefatına hiç hazırlıklı olmadığını belirterek; "Çok şanslıyım ki iki muhteşem insanın evladıyım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel dostluklar bıraktığı için de her ikisine teşekkür ediyorum" dedi.

Anta Toros'un torunu Serdar Büyüksakayan da anneannesinin en yakın arkadaşı olduğunu belirterek; "Anneannemden öte çok yakın bir dostum gibiydi ve gerçekten çok özel bir insandı. Hep bizimle yaşayacak. Bizimle olmadığına hâlâ inanamıyorum, yanımdaymış gibi. Yaşattığı güzel anılar için de ona teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Suna Keskin ise Anta Toros ile 50 yıllık dost olduğunu aktararak; "50 yıllık dost, arkadaş, candaş, yoldaş, meslektaş, her şey. 50 yılımın her anında var olan çok güzel, çok değerli bir dostumdu. Onu buradan göndermek çok zor. Güle güle Anta..." sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

Oyuncu Göksel Kortay da şunları kaydetti: Kendi güzel, yüreği güzel, çok hoş bir insandı. Çok candan, cana yakın, içi dışı bir, 20 - 25 yıldır dostumdur. Bir tek gün sesini yükselttiğini duymadım. Olumsuz bir şey söylediğini, birine itiraz ettiğini, aksilik ettiğini ne gördüm ne duydum. Her zaman güleç, her zaman o koca gözleriyle gülümseyerek, hep sımsıcak, nazik, kibar, kimseyi kırmayan, dünyanın en efendi insanlarından biriydi. İyi oyuncu, iyi insan ve iyi bir dosttu. Onu buradan uğurlamak çok zor. Antacığım güle güle git. Gerçekten çok içim acıyor benim, herkes kadar. Tanıdığım günden beri çok sevdim. Yolu ışık olsun. Oyuncu Ayşe İnci de merhum sanatçıyı tanıdığı günden beri büyük bir hayranlık duyduğunu kaydederek; "Yüzü güzel, gülüşü güzel, gözlerinin içi gülen, gerçekten çok zarif, çok tatlı bir kadındı. Onunla jüri nedeniyle çok bir arada olduk. Eleştirilerinde tatlı ve ölçülüydü. Kalp kırmadan, kimsenin hakkını yemeden, gayet tatlı tatlı müdahale ederdi. Hepiniz gibi ben de onu çok özleyeceğim. Güle güle Antacığım. Seni hiç unutmayacağız" diye konuştu.

REKLAM Oyuncu Nişan Şirinyan da 18 yaşındayken Anta Toros ve eşi Misak Toros ile tanıştığını belirterek; O zamandan beri birlikteydik. Zaman zaman birlikte oyunlara gittik, oyunlar yaptık. Hiç kimsenin kalbini kırmayan, çok sevecen bir insandı Anta. Unutmayacağız onu. Işıklarda olsun" sözlerine yer verdi. Ulvi Alacakaplan da Anta Toros ile sanat hayatının ilk gününden beri beraber olduklarını vurgulayarak, Dostlar Tiyatrosu'nda başlayan dostluklarına ilişkin şu bilgileri verdi: Esas ismi Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu idi. Sevgili İsak Toros'un yardımıyla Karagözyan Yetimhanesinde çalıştık 2 sene. Dostlar Tiyatrosu İşçi Kolu... Sonradan içinden birçok insan profesyonel oldu. Ben de dâhil olmak üzere. Anta, aramızda ilk profesyonel olan oyuncuydu, Gülriz Sururi Tiyatrosu'nda. Ben de bir sene sonra oldum. Anta kesintisiz bir güzeldi. Sadece bedeni değil içi güzeldi. Burada onun arkasından konuşacağım aklıma gelmezdi. Her zaman Kemal Sunal'ın anma toplantılarında hazır ve nazır olurdu. Bu sene göremedim. 'Acaba mı?' dedim. Sonra aklımdan kovdum o düşünceyi. İyi ki yaşam sadece bu dünyadakinden ibaret değil.

Oyuncu Hakan Altuner de herhangi bir oyunda birlikte çalışmadıklarının belirterek; "Onun güzel enerjisini, güler yüzünü, çok kalabalık topluluklarda bile özel olarak hissettiğimi biliyorum. Bu duygularla uğurluyoruz. Yolu ışık olsun" dedi. REKLAM Film-San Vakfı Başkanı Murat Özen ise Anta Toros'u Film-San Vakfı'ndaki kahkahaları ve güler yüzüyle hatırlayacağını belirterek; "Özellikle vakfımıza gelen genç oyunculara yardımcı olmak, rehberlik yapmak, destek vermek adına yaklaşımlarıyla hatırlayacağım. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı. Film-San Müdürü Kıvanç Terzioğlu'nun sunduğu törene yazar ve araştırmacı Pınar Çekirge, oyuncular Neriman Uysal, Alp Balkan, Öncil Aktarıcı, Lulu Bakar, Hrasun Sergio, Sosi Cındoyan, Tiraje Başaran'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. Anta Toros, Beyoğlu Üç Horan Kilisesi'ndeki törenin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi. ANTA TOROS HAKKINDA Anta Toros, 1948'de İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatroya amatör olarak 1965 yılında adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldı, ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli-Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Sanatçı ayrıca üç ay Vera Vlasova ile çalıştı. Kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmen olan, 2010'da ölen Misak Toros ile evli olan Anta Toros'un İrna Büyüksakayan adlı bir kızı bulunuyor. 30 Ağustos'ta yaşamını yitiren Toros, tiyatro çalışmalarının yanı sıra aralarında 'Adını Feriha Koydum', 'Çocuklar Duymasın', 'Acı Hayat', 'Adanalı', 'Yarım Elma' gibi televizyon dizilerinde de kamera karşısına geçmişti