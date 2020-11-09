Son olarak "Leyla'nın Evi" oyununda beraber çalıştıklarına değinen Saban, "Bizim oyunda oynadığı zaman başka oyunlarda da oynadı. Gerçekten özel tiyatroda da mutlu oldu. Hayatını tiyatroya verdi. Diziler, sinemalar yaptığı halde yüreği tiyatro için çarpıyordu. Çok üzgünüm hiç beklemiyordum" dedi.