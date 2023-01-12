Oyun sektörü 1 milyar doları geçti

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Dünya çapında oyun-eğlence sektörü her geçen gün büyümesini sürdürüyor. Oyun sektörünün trendlerini belirleyen ve oyuncuları bir araya toplayan Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 12-14 Ocak 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 10. kez kapılarını açtı.

Çocuk oyun alanları, elektronik oyun grupları, simülasyonlar ve yeni teknolojiler alanında 280'e yakın firmanın 26 bin metrekarelik alanda bir araya geldiği fuarın açılışında konuşan Nergis Aslan, bu yıl 10'su gerçekleştirilen fuar aracılığıyla küresel oyuncak sektörünün devlerini yerli üreticilerle buluşturduklarını söyledi.

Dünyada eğlence endüstrisinin derinliğinin yaklaşık 100 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye'nin bundan yüzde 1 pay aldığını belirten Aslan, "Bu almış olduğumuz payda en büyük kategoride işletmecilerimiz yer alıyor. AVM'lerin içerisinde yer alan tema parklarımız var. Vialand, Land of Legends gibi... Onun haricinde sektörün diğer grubu olan üretici şirketlerimiz var. Üretici şirketlerimiz, şu anda 120'den fazla ülkeye ihracat yapıyor" diye konuştu.

YURT DIŞINDAN TALEP YÜKSEK

Nergis Aslan, dünyada en çok kazandıran eğlence ve oyun sektörünün büyüklüğünün Türkiye’de 1 milyar 200 milyon dolara kadar yükseldiğini aktararak, "Hem çok mutluyuz hem de büyük bir sorumluluk içerisindeyiz. Her yıl bir önceki fuarımızdan daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bu yıl da mottomuzu 'büyük oynuyoruz' olarak belirledik. Sektörümüz, dünya üzerinde önemli bir potansiyel olmaya başladı. Biz de Türkiye'nin, dış ticaret ve cari dengesinde önemli rol oynayan sektördeki bu konumunu, gerçekleşecek uluslararası iş birlikleri ile daha da arttırmayı ve ihracatımıza olumlu katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Markalaşma yolunda ilerleyen, marka bilinirliğini artırmak isteyen üreticilerimizle yeni hedef pazarlara ulaşarak küresel adımlarını hızlandırmaya hazırlanan üreticilerimiz için büyük fırsatlar sunacağımız fuarımızla sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasına kılavuzluk edeceğiz. Türkiye bu konuda iyi bir üretici. Yerli üretici sayımız oldukça fazla. Yurt dışından da talepler yüksek. Geleceği doğru inşa edebilmek için biz de işimizi yeniliyoruz. Yeni yılda büyük işler için bir araya gelmeye hazırlanıyoruz. Hep birlikte oyunu yeniden düzenliyoruz ve büyük oynuyoruz" şeklinde konuştu.