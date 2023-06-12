Oyun satışlarında gerileme sürüyor

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2023 Mayıs ayında oyun alışverişlerindeki düşüş sürüyor. Oyun saytışlarında 2023 Nisan ayına göre yüzde 6’lık bir gerileme yaşanırken, 2022 yılı Mayıs ayına göre de %2’lik bir düşüş gözlemlendi. 2022 yılı ile beraber artışa geçen oyun alışverişleri 2023 Ocak ayında artış trendini korurken, 2023 Şubat ayında özellikle fiyatlardaki yükselişin de etkisiyle birlikte yaşanan negatif yöndeki ivme oyun alışverişlerini olumsuz yönde etkilemeye başlamıştı.

MOBİL OYUNLARDA GERİLEME SÜRÜYOR

Mayıs ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun CS:GO olurken, son iki yıldır, ilk defa en çok oynanan oyunlarda mobil oyunlardan sadece üç oyun yer alabildi ve mayıs ayı mobil oyunların en düşük satış yaptığı ay oldu. Oyun alışverişlerinde, Mays ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u, Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

PLATFORM MART 2023 NİSAN 2023 MAYIS 2023 PC %30 %32 %33 Konsol %21 %22 %23 Mobil %49 %46 %45

EN ÇOK OYUN İÇİ SATIŞ YAPILAN 10 OYUN

CS:GO Valorant Call of Duty: Warzone 2.0 League of Legends Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege PUBG Mobile Knight Online Metin 2 Garena Free Fire Roblox

Yaş aralığına göre dağılım

Mayıs ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaşın üzerindeki oyuncular tarafından yapıldı.

YAŞ MART 2023 NİSAN 2023 MAYIS 2023 18-21 %8 %7 %6 21-30 %51 %45 %47 30+ %41 %48 %47

KADIN KULLANICILARIN İLGİSİ ARTIYOR

Oyun satışlarında cinsiyet dağılımına baktığımız zaman mayıs ayında kadın kullanıcıların yaptığı alışverişin artış gösterdiği görülüyor.

CİNSİYET MART 2023 NİSAN 2023 MAYIS 2023 KADIN %32 %30 %33 ERKEK %78 %70 %67

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