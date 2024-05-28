Oyun salonunda cinayet!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de izin gününde iş yerine giden genç, akılalmaz bir talihsizliğin kurbanı oldu. Genç, kapıya çıkmış otururken patronunun husumetlileri uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. Başından vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş: 28.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:44
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Bahçelievler'de izin gününde iş yerine giden genç, akılalmaz bir talihsizliğin kurbanı oldu.
Genç, kapıya çıkmış otururken patronunun husumetlileri uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı.
Başından vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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