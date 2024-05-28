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        Haberler Gündem İstanbul Oyun salonunda cinayet! - Güncel haberler

        Oyun salonunda cinayet!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Bahçelievler'de izin gününde iş yerine giden genç, akılalmaz bir talihsizliğin kurbanı oldu. Genç, kapıya çıkmış otururken patronunun husumetlileri uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı. Başından vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 28.05.2024 - 19:44
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Bahçelievler'de izin gününde iş yerine giden genç, akılalmaz bir talihsizliğin kurbanı oldu.

        Genç, kapıya çıkmış otururken patronunun husumetlileri uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açtı.

        Başından vurulan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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