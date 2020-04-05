İHA

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinin yakınlarında oyun oynayan küçük kız maganda kurşunuyla yaralandı.

İHA'nın haberine göre, evlerinin arka tarafında oyun oynayan 10 yaşındaki Hira Nur A.'nın karın bölgesine nereden ve kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen mermi isabet etti. Kızının yaralandığını gören baba Ömer A., özel araçla Ceylanpınar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Doktorların müdahale ettiği küçük kız, tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören küçük kız daha sonra taburcu edildi. Polis ekipleri, küçük kıza isabet eden merminin hangi silahtan çıktığını ve kim tarafından ateşlendiğini araştırıyor.