Oyun oynayan bebek balkondan düştü!

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan üç katlı bir binada dün 1,5 yaşındaki bir bebek balkondan düşerek ağır yaralandı.

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İHA'nın haberine göre yabancı uyruklu 1,5 yaşındaki Y.N. ailesinin misafirliğe gittiği evinde balkonunda düştü. Olay öncesinde ise çocukların balkonda oyun oynadığı sırada ilk olarak bir oyuncak ayının yere düştüğü görüldü.

OYUNCAK AYININ ARDINDAN DÜŞTÜ

Oyuncak ayının düşmesinden kısa süre sonra ise Y.N. bebek balkondan aşağıya sert zemine düştü. Duyduğu ses üzerine dışarıya çıkan evin altındaki iş yerinin sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

REKLAM AĞIR YARALI BEBEK, TEDAVİ ALTINDA İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı bebek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İNCELEMELER DEVAM EDİYOR Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinde ise ilk olarak oyuncak ayının, sonrasında ise Y.N. bebeğin düşme anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise çevredekilerin bebeğin yanına yardıma koştuğu görüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.