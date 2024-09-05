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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Oyun konsoluna dönüşen dizüstü! - Çıkarılabilir kontorlcülere sahip, iki kişilik oyun deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar - Teknoloji Haberleri

        Çıkarılabilir kontorlcülere sahip, iki kişilik oyun deneyimi sunan yeni dizüstü bilgisayar

        Acer, oyun dizüstü bilgisayarı konsepti Project DualPlay'i Berlin'de düzenlenen next@acer global basın konferansında tanıttı. Yeni üründe sunulan ayrılabilir kontrolcüler sayesinde çift kişilik bir oyun konsoluna dönüşebilen bir dizüstü bilgisayar elde ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 15:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:01
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        Oyun konsoluna dönüşen dizüstü!
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        Hareket halindeyken oyun oynamayı sağlayan Project DualPlay ile yeni nesil oyunları farklı yollarla oynama imkanı geliyor.

        Yeni teknoloji tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yeni model, aynı zamanda dahili ve çıkarılabilir bir kablosuz kontrolcü olarak da işlev gören geniş bir dokunmatik yüzeye sahip. Oyuncular, klavyenin üst kısmında bulunan kilit açma düğmesine iki parmağıyla basıp ayırarak kablosuz kontrolcüyü elektromanyetik kilidinden kolayca çıkarıp kullanabiliyor. Bu hareket aynı zamanda, dizüstü bilgisaayarın yanlarından çıkan yüksek kaliteli 5 watt’lık iki açılır hoparlörü de harekete geçiriyor.

        İKİNCİ OYUNCUNUN AKSİYONA KATILMASINI SAĞLIYOR

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        Çok oyunculu oyun meraklılarına odaklanan Project DualPlay, başka bir oyuncunun da aksiyona katılmasına olanak tanıyor. Birinci şahıs nişancı oyunlarından çok oyunculu çevrimiçi savaş arenalarına, spordan Capcom Street Fighter 6 gibi dövüş oyunlarına varan adaptasyonlarıyla Project DualPlay, oyun kontrolünü ve deneyimini yeni bir zirveye taşıyor. Street Fighter serisinin bir sonraki evresinde bulunan bire bir dövüşü mükemmel hale getiren çıkarılabilir kontrolcü, iki joystick'e ayrılarak bilgisayarı anında bir savaş istasyonuna dönüştürebiliyor. Bu özelliğiyle cihaz oyunculara, klavye ve kontrolcü arasında sorunsuz geçiş yapma esnekliğini sağlarken aynı zamanda farklı oyun stillerine ve türlerine de uyum sağlıyor.

        Cihaz, klavyede, ekran çerçevelerinde ve geniş dokunmatik yüzey alanında yer alan özelleştirilebilir 360 derece dinamik RGB aydınlatmaya da sahip.

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