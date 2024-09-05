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        Haberler Magazin Terry Gilliam, ödülün yanında Türk lokumu istedi - Magazin haberleri

        'Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'ne yönetmen - senarist Terry Gilliam lâyık görüldü 

        'Fantastik Sinemaya Katkı Ödülü'ne yönetmen - senarist Terry Gilliam lâyık görüldü. Gilliam, ödülün yanında Türk lokumu istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 11:48 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:46
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        Ödülün yanında Türk lokumu istedi
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        FantasIstanbul'un 'Sinemaya Katkı Ödülü'ne Monty Python komedi grubunun kurucularından olarak bilinen yönetmen - senarist Terry Gilliam lâyık görüldü.

        'Balıkçı Kral' ve '12 Maymun' gibi fenomen filmlere imza atan Gilliam, ödüle; 'Türk Lokumu' espirili video mesajıyla teşekkür etti.

        Fantasİstanbul, 'Özgün Film Garantisi' mottosuyla 19 - 26 Eylül 2024 arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Asuman Dabak, Yağmur Taylan, Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ve Alex Proyas'tan oluşan danışma kurulu ve festival yönetimi 'Sinemaya Katkı Ödülü'nü Terry Gilliam'a vermeyi kararlaştırdı.

        '12 Maymun' (1995)

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        BAFTA, CANNES, VENEDİK ÖDÜLLÜ

        İngiliz yönetmen, 1976'da ilk uzun metrajlı filmi 'Monty Python' ve 'Kutsal Kadeh'i çekti. 1991'de Venedik Film Festivali'nde 'Gümüş Aslan', 2002'de Cannes Film Festivali'nde 'Onur Ödülü', 2009'da 'BAFTA Yaşam Boyu Başarı Ödülü' aldı.

        'Balıkçı Kral' (1991)

        FANTASTİK BAŞYAPIT FABRİKASI

        'Brazil'den 'Balıkçı Kral'a, '12 Maymun'dan 'Baron Munchausen'e fantastik - bilimkurgu alanında sayısız başyapıta imza atan Terry Gilliam, animasyon-kurmaca kırması özgün diliyle ekol oldu. Gilliam, 2017'de "Don Kişot'u Öldüren Adam"ın Cannes Film Festivali'ne sokarak formundan bir şey kaybetmediğini kanıtlamıştı. 84 yaşında halen üretimi sürdürüyor. Yönettiği 14 filmde Bruce Willis'ten Johnny Depp'e, Jeff Bridges'ten Robert De Niro'ya, Jude Law'dan Robin Williams'a, sayısız usta oyuncuyla çalıştı.

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        #Terry Gilliam
        #FantasIstanbul
        #12 maymun
        #Balıkçı Kral

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