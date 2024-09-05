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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşanan soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun kendisi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de yaşanan soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun kendisi

        Dışişleri Bakanı Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile Üsküp'teki görüşmesinin ardından konuştu. Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin konuşan Fidan, "Yaşanan soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun kendisidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:28 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:28
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        "Soykırımın baş sorumlusu Netanyahu"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına ilişkin, "(Gazze'de) Yaşanan soykırımın baş sorumlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kendisidir." dedi.

        Fidan, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ile Üsküp'teki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        Gazze'deki vahşetin sürdüğünü belirten Fidan, gerilimin Batı Şeria'ya sıçramasının ve Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonların durumu daha da vahim hale getirdiğini ifade etti.

        Fidan, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dair, "(Gazze'de) Yaşanan soykırımın baş sorumlusu Netanyahu'nun kendisidir. Netanyahu, iktidarda kalma uğruna ölüm ve dehşet saçmaya devam ediyor. Netanyahu, ateşkese yönelik tüm girişimleri sabote ediyor, ateşkes müzakerelerinde sürekli yeni şartlar getirerek oyunbozanlık yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

        İsrail kamuoyunun bile Netanyahu'ya isyan etmeye başladığına dikkati çeken Fidan, "Uluslararası camia, Netanyahu'yu durdurmak zorundadır. Katliama sessiz kalmak, bu suça ortak olmakla eş anlamlıdır." dedi.

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        #hakan fidan
        #gazze
        #israil
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