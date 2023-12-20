Öykü Karayel projeye ve karakterine dair bilinmeyenleri paylaştı

REKLAM advertisement1

SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği, kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen yeni dizisi 'Arak'ın başrol oyuncularından başarılı isim Öykü Karayel, rolünü ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattı

Öykü Karayel, yaklaşık 1.5 ay önce sete çıkan 'Arak' adlı yapıma dair şunları söyledi; “Set oldukça rahat ve güzel gidiyor. Aralarında bulunmaktan mutlu olduğum bir oyuncu kadrosu var. Yönetmenimiz ve tüm set ekibi son derece profesyonel. Bu da sette her şeyin daha güzel ve hızlı olmasını sağlıyor.”

Öykü Karayel, Zeynep karakterini şöyle anlatıyor; “Zeynep, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi doğrularından taviz vermeyen güçlü bir genç kadın. Annesinin ani ölümü onun canını zamanında çok yakmış olsa da bir şekilde üstesinden gelmeyi ve ailesini bir arada tutmayı başarmış. Kara ile yolları beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise Zeynep bir yol ayrımında aslında. İkilinin ilişkileri ilerledikçe Zeynep çok daha cesur kararlar almaya ve geçmişinde gerçekte neler olup bittiğinin de peşine düşmeye başlayacak.” REKLAM

Kara (İlker Kaleli) ile çok farklı bir hayattan gelen Zeynep’in (Öykü Karayel) kesişen yolları ve sonrasında birlikte verdikleri mücadeleyi çarpıcı bir anlatımla izleyiciye aktaracak olan 'Arak', yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV'de başlayacak. Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti