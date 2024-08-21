Öykü Karayel'e 34, Neslihan Atagül'e 32'nci yaş kutlaması
20 Ağustos'ta dünyaya gelen oyuncu Neslihan Atagül 32'nci yaşına, Öykü Karayel de 34'üncü yaşına girdi. İlk kez anne olmaya hazırlanan Atagül'e eşi Kadir Doğulu'dan, Karayel'e ise eşi Can Bonomo'dan romantik bir kutlama mesajı geldi
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Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Neslihan Atagül, 32'nci yaşına girdi.
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"NİCE KUTLANACAK DEĞERLİ ANILARIMIZ OLSUN"
Kadir Doğulu, eşinin karnının belirginleştiği fotoğraflarını paylaşıp Neslihan Atagül'e "İyi ki doğdun sevgilim, nice kutlanacak değerli anılarımız, artan, büyüyen ailemiz ve birlikte yaşayacağımız çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum" sözleriyle seslendi.
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"HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZ EVLADIMIZLA ÇOK MUTLUYUZ"
Doğum gününü kutlayanlara teşekkür eden Neslihan Atagül de duygularını şu sözlerle ifade etti: Ben mutluyum hem de çok... Eşimle, ailemle, heyecanla ve hasretle beklediğimiz evladımızla çok mutluyuz. Güzel dilekleriniz, dualarınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız.
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"UMARIM BU YAŞINA YAKIŞIRIM YANINA"
Can Bonomo da eşi Öykü Karayel'in 34'üncü yaş gününü şu sözlerle kutladı: Benim güzel ruhum, en yakın arkadaşım... Umarım bu yaşında yakışırım yanına. Seni çok seviyorum. Kuşlar konsun yollarına.