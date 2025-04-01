Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Öykü Gürman: Meslek hayatımın en zor akşamı - Magazin haberleri

        Öykü Gürman: Meslek hayatımın en zor akşamı

        Öykü Gürman, bayramın ikinci gününde KKTC'de sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, Osman Sınav ve Volkan Konak'ın vefatlarıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Öykü Gürman, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde KKTC'de sevenleriyle buluştu. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen Gürman'ın keyifsiz hali dikkat çekti.

        Öykü Gürman; "Bugünlerde konuşacak bir şey kalmıyor, çok üzgünüz. Osman Sınav ve Volkan Konak'ın üst üste acı haberlerini aldık. Volkan Konak'ın sesi her zaman yankılanacak kalbimizde, hiçbir zaman unutmayacağız hep yaşatacağız. Güzel şarkılar söyledik birlikte. Volkan ağabey, bana çok destek olmuştu. 20 yaşındaydım, bir yerde sahne alıyordum. Aynı konservatuvardan mezun olduğumuz için, 'Bu genç yetenekli kardeşim de benim mezun olduğum konservatuvarda okuyor, onu da alkışlarınızla sahneye davet etmek istiyorum' dedi. O zaman şarkı söylemiştik birlikte. Çok ani oldu, hiç beklemiyordum. Bizi dinlemeye gelen sevenlerimize, orkestra arkadaşlarıma olan saygımdan sahneye çıkacağım ama meslek hayatımın en zor akşamı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

        Röportaj sonrası sahneye çıkan Öykü Gürman, seyircisini selamladıktan sonra; "Herkese iyi bayramlar diliyoruz, iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben ve ekip arkadaşlarım ziyadesiyle çok üzgünüz bu akşam. Volkan Konak için kocaman bir alkış istiyoruz. Benim için çok zor bir akşam bu gece, acımızı birlikte paylaşacağız. O yüzden bu akşam bütün şarkılarımız Volkan ağabeyimiz için..." dedi. Şarkıcı, sahnede gözyaşlarını tutamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Öykü Gürman

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        O anlar kamerada! Balyozlu enstrüman soygunu!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Habertürk Anasayfa