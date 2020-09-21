'Öykü Gürman ile Günün Yemeği' yakında Show TV'de başlıyor!

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Hem lezzetli ve pratik, hem de her bütçeye uygun tariflerle, birbirinden hamarat konukların da yardımlarıyla artık Öykü Gürman, yeni günün yemeğini Show TV ekranlarında hazırlayacak.

Lezzetin eğlenceli sohbetlerle harmanlandığı 'Öykü Gürman ile Günün Yemeği', "Bugün ne pişireceğim?" telaşına veya "Ben de yapabilir miyim?" sorusuna son veriyor.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, lezzetiyle damak çatlatan yemekleri ve çat kapı misafirlere karşı hayat kurtaracak pratik ve hızlı ikramları sizler için hazırlayacak!

Öykü Gürman ile Günün Yemeği yakında hafta içi her gün Show TV'de!

İşte Öykü Gürman ile Günün Yemeği'nin Tanıtımı: