Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi İsmail Berhan'ın evine girerken görüntülenen Çelik'in elindeki poşetler dikkat çekti.

Öykü Çelik'i görenler, "Sevgilisine yılbaşı hediyesi almış" yorumlarında bulundu.