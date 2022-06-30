"ÇOK KAS GÖRÜNTÜSÜ HOŞUMA GİTMİYOR"

Fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşan Öykü Çelik, gönderisine "Bu kadar karın kası yeterli sanırım değil mi? Çok kas görüntüsü hoşuma gitmiyor aslında. Bu arada spor, düşünülenin aksine yaptıkça sevilir." ifadelerini not düştü.