01 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'da ender görülen lösemi türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği nakledilen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, tedavisini yakından takip eden doktorlar için şarkı besteledi, gitarı eline alıp şarkı söyledi.
DOKTORLARI İÇİN ŞARKI BESTELEDİ
İHA'nın haberine göre; geçen yılın Kasım ayında JMML teşhisi koyulan ve tedavisi için Antalya’ya getirilen Öykü Arin’e önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakli yapılmış ancak uyum sağlanamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yaklaşık bir ay önce yarı uyumlu kök hücre nakledilmişti. Babadan yapılan kök hücrenin yüzde 98.5 başarı sağladığının açıklanmasının ardından aile büyük sevinç yaşarken, minik Öykü de tedavisine devam edilen hastanede kendisiyle yakından ilgilenen doktorlar için şarkı besteledi.
Annenin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda eline gitarını alan Öykü, "Vedat doktor bana iyi bakar ama hiç jelibon vermez ki. Vedat doktor biraz gidince, Akif Hoca hemen izin verir. Hayriye gizli gizli jelibon verir” şarkısını mırıldanarak söyledi.
Videonun altına not düşen Anne Eylem Şen Yazıcı, “Öykü Arin şu ara çok sevgili doktorlarımıza şarkı yapmakla meşgul. Vedat Hocayı pek çok sever ama anlaşamadıkları mühim bir konu var” ifadesini kullandı.
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