64 yaşındaki Oya Başar, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kanser bir ceza değil, herkesin başına gelebilir. Hayata pozitif bakacağız. 'Benim Annem Bir Melek' dizisi sırasında kemoterapi alıyordum. Oynamaya ve sete gitmeye devam ettim. Hayatı bırakmamak lazım.