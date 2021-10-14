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Owen Wilson'ın üç yaşındaki kızı Lyla'la ilgilenmediği iddia edildi - Magazin haberleri

Owen Wilson'ın üç yaşındaki kızıyla ilgilenmediği iddia edildi

Amerikalı aktör Owen Wilson'ın bir dönem aşk yaşadığı Varunie Vongsvirates, eski sevgilisinin 2018 yılında dünyaya gelen kızı Lyla'yla ilgilenmediğini ileri sürdü. Vongsvirates, Wilson'ın bebeğini bir kez bile görmediğini iddia etti

14.10.2021 - 17:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü sinema oyuncusu Owen Wilson'ın eski sevgilisi Varunie Vongsvirates, 52 yaşındaki aktörün 2018 doğumlu çocuğu Lyla'ya bakmadığını iddia etti.

  • Daily Mail gazetesine konuşan Vongsvirates, kısa bir süre önce kızının üçüncü yaşını kutladıklarını hatırlattı.

  • "KIZINI GÖRSÜN DİYE YALVARDIM!"

    2019 yılında da Owen Wilson'a kızını görmesi için yalvardığını ancak oyuncunun bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını anlatmıştı. Varunie Vongsvirates, Wilson'ın kızının bakımı için maddi destekte bulunduğunu ama bunun yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

  • Ünlü aktörün eski sevgilisi, "Lyla'nın bir babaya ihtiyacı var. Owen'ın filmlerinde hep baba rolleri üstlenmesi ama gerçek hayatta kızıyla buluşmaması çok ironik!" diye konuştu.

  • Varunie Vongsvirates ile Owen Wilson, beş yıl aşk yaşamıştı. İkili, Vongsvirates hamileyken ilişkilerini noktalamıştı. Wilson, önceleri kızını kabullenmese de yapılan DNA Testi sonucu Lyla'nın babası olduğu kesin olarak belirlenmişti.

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