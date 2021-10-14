"KIZINI GÖRSÜN DİYE YALVARDIM!"

2019 yılında da Owen Wilson'a kızını görmesi için yalvardığını ancak oyuncunun bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığını anlatmıştı. Varunie Vongsvirates, Wilson'ın kızının bakımı için maddi destekte bulunduğunu ama bunun yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.