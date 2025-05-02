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        Haberler Ekonomi Otomobil Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

        Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca OtoSpor'a konuk oldu

        Otomotiv sektörü ve motorsporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca konuk oldu. OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 12:11 Güncelleme: 02.05.2025 - 12:11
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        Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca OtoSpor'a konuk oldu
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        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve elektrikli araç şarj ağındaki son durumu değerlendirdi.

        HT Spor'dan Gizem Direk ise, motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'deki en son gelişmeleri aktardı.

        Programın test köşesinde ise bu hafta Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli sedan modeli ID. 7 yer aldı.

        OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.

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