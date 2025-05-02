Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

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Programın bu haftaki bölümünde Ovolt & Sharz.net Genel Müdürü Hakan Koca, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri ve elektrikli araç şarj ağındaki son durumu değerlendirdi.

HT Spor'dan Gizem Direk ise, motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'deki en son gelişmeleri aktardı.

Programın test köşesinde ise bu hafta Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in yüzde 100 elektrikli sedan modeli ID. 7 yer aldı.

OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.