‘Override’ın galası yapıldı
DasDas'ın OJİ Tiyatro ile ortak yapımını üstlendiği Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul'u sahnede buluşturan'Override' oyununun galası gerçekleşti.
Stacey Gregg’in 2013 yılında yazdığı, DasDas ve OJİ Tiyatro ortak yapımı ‘Override’ oyununun galası 11 Mart Pazartesi akşamı gerçekleşti. Biletleri günler öncesinde tükenen ‘Override’ın galasında oyuncuları Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul’u arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Murat Cemcir, Mert Fırat, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Ayfer Dönmez, Onur Özaydın, Ezgi Şenler, Kaan Sekban, Tamer Yılmaz gibi ünlü isimlerin katıldığı gala sonrasında ekip tebrikleri kabul etti.
Teknolojinin insan bedeni üzerindeki etkilerini masaya yatıran oyunun yönetmenliğini Taner Tunçay üstlenirken oyuncu kadrosunda Ceyla Odman ve Çağlar Ertuğrul yer alıyor. ‘Override’ 06, 18 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden DasDas’ta tiyatroseverlerle buluşacak.