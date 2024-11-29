Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Outlook Hesap Silme: Eposta Adresini Outlook'tan Kaldırma Ve Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

        Outlook Hesap Silme: Eposta Adresini Outlook'tan Kaldırma Ve Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

        Outlook hesabınızı kalıcı olarak silmek veya e-posta adresinizi Outlook'tan kaldırmak mı istiyorsunuz? Bu yazımızda, Outlook hesap silme işleminin adımlarını, e-posta adresini kaldırmanın detaylarını ve bu işlemin sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, Outlook hesabı silindiğinde ne olacağı hakkında bilmeniz gerekenleri de açıklıyoruz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Outlook Hesap Silme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Outlook, Microsoft tarafından geliştirilen ve dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan bir e-posta hizmetidir. Ancak çeşitli nedenlerle kullanıcılar, hesaplarını silmek veya e-posta adreslerini kaldırmak isteyebilir. Bu rehberde, hesap yönetimiyle ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.

        Outlook Hesap Silme

        Outlook hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız, bunun bir Microsoft hesabı silme işlemi olduğunu bilmelisiniz.

        Outlook hesabı, genellikle bir Microsoft hesabının bir parçası olarak kullanılır. Bu nedenle Outlook e-posta adresinizi silmek, aynı zamanda Microsoft hesabınızın tüm hizmetlerini (OneDrive, Skype, Office vb.) etkileyebilir. Hesabınızı silmeden önce bu kararın tüm sonuçlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

        REKLAM

        Outlook Hesabı Silmeden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler:

        • Bağlı hizmetler iptal edilir:

        - Hesabınızı silmek, Microsoft’a bağlı tüm hizmetlere erişimi sonlandırır.

        - OneDrive dosyalarınız, Office lisanslarınız ve Skype hesabınız gibi hizmetlere erişemezsiniz.

        • Hesabınızdaki veriler kalıcı olarak silinir:

        - Outlook’taki e-posta mesajları, kişiler ve takvim kayıtları geri alınamaz şekilde kaybolur.

        • 30 günlük bekleme süresi vardır:

        - Microsoft, hesabınızı tamamen silmeden önce 30 günlük bir bekleme süresi uygular. Bu süre içinde hesabınızı geri yükleyebilirsiniz.

        Adım Adım Outlook Hesap Silme:

        • Microsoft Hesap Sayfasına Gidin:

        - [https://account.microsoft.com](https://account.microsoft.com) adresine giriş yaparak başlayın.

        • Hesabınıza giriş yapın.

        - Outlook e-posta adresiniz ve şifrenizle hesabınıza giriş yapın.

        REKLAM
        • Hesabı kapatma seçeneğini bulun.

        - “Güvenlik” sekmesine gidin ve burada “Hesabı kapatma” seçeneğini seçin.

        • Hesap silme nedenini belirtin.

        - Microsoft, hesabınızı neden kapattığınızı sorar. Uygun bir seçenek seçin.

        • Kapatma işlemini onaylayın.

        - Hesabınızın kapatılması için gerekli bilgileri onaylayın ve işlemi tamamlayın.

        • Bekleme süresi boyunca hesaba giriş yapmayın.

        - Hesabınızı kalıcı olarak silmek için belirtilen bekleme süresi boyunca giriş yapmamayı unutmayın.

        E-Posta Hesabını Outlook'tan Kaldırma

        E-posta hesabınızı Outlook uygulamasından kaldırmak istiyorsanız, bu işlem oldukça basittir.

        Outlook uygulamasından bir e-posta hesabını kaldırmak, hesabı tamamen silmek anlamına gelmez. Bu işlem yalnızca uygulamadaki oturumunuzu sonlandırır. Hesabınız ve e-postalarınız, sağlayıcının sunucularında saklanmaya devam eder.

        Outlook Uygulamasından E-Posta Hesabını Kaldırma:

        REKLAM
        • Outlook uygulamasını açın.

        - Windows, Mac veya mobil cihazınızdaki Outlook uygulamasına giriş yapın.

        • Hesap Ayarlarına Erişin:

        - Uygulama üst menüsünden “Dosya” sekmesine gidin ve “Hesap Ayarları”nı seçin.

        • Kaldırmak istediğiniz hesabı seçin.

        - Hesaplar listesinde kaldırmak istediğiniz e-posta adresine tıklayın.

        • “Hesabı Kaldır” seçeneğini seçin.

        - Açılan pencerede “Hesabı Kaldır” seçeneğine tıklayarak hesabı Outlook’tan çıkarın.

        • Onay ekranını geçin.

        - Hesap kaldırma işlemini tamamlamak için onay verin.

        E-Posta Hesabını Outlook'tan Silme

        Bir e-posta adresini Outlook uygulamasından tamamen silmek istiyorsanız, bu işlem sunucu ayarlarına bağlı olarak değişir.

        Outlook uygulamasındaki bir hesabı kaldırmak, hesabı tamamen silmez. Ancak, e-posta sağlayıcınızın (örneğin, Gmail, Yahoo veya Outlook.com) ayarlarından hesabı silerseniz, bu işlem geri alınamaz.

        REKLAM

        Outlook.com’dan E-Posta Adresini Tamamen Silme:

        • Outlook web sitesine giriş yapın.

        - [https://outlook.live.com](https://outlook.live.com) adresinden hesabınıza giriş yapın.

        • Ayarlar menüsüne gidin.

        - Sağ üst köşedeki dişli simgesine tıklayın ve "Tüm Outlook Ayarlarını Görüntüle" seçeneğini seçin.

        • E-posta adresinizi bulun.

        - “Hesaplar” sekmesinde, silmek istediğiniz e-posta adresini seçin.

        • Hesabı kapatma işlemini başlatın.

        - “Hesabı Sil” seçeneğini kullanarak işlemi tamamlayın.

        Outlook Hesabı Silinince Ne Olur?

        Outlook hesabınızı sildikten sonra ne olacağını bilmek önemlidir. Bu işlem geri döndürülemez sonuçlar doğurabilir.

        Outlook hesabınızı sildiğinizde, bu işlem sadece e-posta adresinizi değil, aynı zamanda Microsoft hesabınızla ilişkili tüm verileri etkiler. İşte bu işlemin olası sonuçları:

        REKLAM
        • E-posta erişimi sona erer:

        - Outlook.com üzerindeki e-posta adresiniz ve tüm e-posta mesajlarınız tamamen silinir.

        • Bağlı hizmetler devre dışı kalır:

        - OneDrive, Skype, Xbox Live ve diğer Microsoft hizmetlerine erişim sonlanır.

        • Veriler kalıcı olarak kaybolur:

        - Kişiler, takvim kayıtları ve e-postalar geri alınamaz şekilde silinir.

        • Kullanıcı adınızı yeniden kullanamazsınız:

        - Sildiğiniz e-posta adresini tekrar kullanmak genellikle mümkün değildir.

        Outlook hesap silme, e-posta adresini kaldırma ve bu işlemlerin sonuçları hakkında kapsamlı bir rehber sunduk. Eğer hesabınızı tamamen silmeyi düşünüyorsanız, işlemin Microsoft’un diğer hizmetlerini de etkileyebileceğini unutmayın. Sadece e-posta adresinizi Outlook uygulamasından kaldırmak istiyorsanız, bu işlem daha basittir ve verilerinizi kaybetmeden gerçekleştirebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Habertürk Anasayfa