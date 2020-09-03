ÖTV zammı sonrasında sıfır araç modellerinde yapılan indirimler otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşları da heyecanlandırdı. Yeni ÖTV düzenlemesi ile motoru 1600 cc seviyesine kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalıp matrah artırılarak vergi oranı düşürüldü. Bunun yanında 1600 cc motorun altında ve satış fiyatı 125 binden fazla olan araçlarda ÖTV oranı azaltıldı. Peki, 2020 sıfır araba fiyatları nedir? İşte detaylar...
2020 SIFIR ARABA FİYATLARI
Fiat Egea 1.3 Mjet Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597
Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397
Renault Clio Sport Tourer Joy Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900
Renault Clio Sport Tourer Touch Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850
Renault Megane sedan Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150
Toyota Corrolla Passion Multidrive S Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600
Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550
Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500
Hyundai 1.0 MPI 5 Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226
Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663
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