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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz yerli araba modelleri 2025: ÖTV'siz alınabilecek yerli araçlar neler, hangi modeller vergisiz alınabilir?

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV'siz alınabilecek yerli araçların listesi

        Engelli bireylerin ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle birlikte, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşların satın alacağı aracın en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması şartı getirildi. Bu gelişmenin ardından, hangi araçların bu kapsamda yer aldığı engelli vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte, 2025 yılında ÖTV muafiyetiyle satın alınabilecek yerli üretim otomobiller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 11:48 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:48
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        • 1

          Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına dair yeni düzenlemeler resmen uygulanmaya başlandı. Yapılan değişikliğe göre, ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınacak araçların en az yüzde 40 oranında yerli üretim olması zorunlu hale geldi. Bu kapsamda, hangi yerli otomobillerin muafiyet kapsamında değerlendirileceği merak konusu. İşte, güncellenen kriterlere göre ÖTV’siz alınabilecek yerli araçlar...

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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