ÖTV'siz yerli araç modelleri 2025: ÖTV muafiyetiyle hangi araçlar alınabilir?
Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmasına yönelik uygulamada önemli düzenlemelere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karara göre, artık yalnızca yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan araçlar bu muafiyetten faydalanabilecek. Ayrıca, ÖTV'siz araç satışında uygulanan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarıldı. Peki, ÖTV muafiyetiyle hangi araçlar alınabilir? İşte ÖTV'siz yerli araç modelleri listesi...
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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç sahibi olma imkânı sunulan engelli vatandaşlar için uygulamada yeni kurallar devreye girdi. Yayımlanan yeni karara göre, artık sadece yerli üretim oranı yüzde 40’ı aşan araçlar için vergi muafiyeti geçerli olacak. Araçların satışına getirilen 5 yıllık sınırlama ise 10 yıla çıkarıldı. İşte "ÖTV'siz araç modelleri hangileri 2025?" sorusunun yanıtı...
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ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK
Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.
Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
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HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?
Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Togg T10X
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
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- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.
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ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.
Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
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Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.
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