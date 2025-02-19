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        Haberler Bilgi Ekonomi ÖTV'siz araçlar hangileri? ÖTV'siz alınabilecek yerli araç modelleri hangileri, araçların yüzde kaç yerli olması gerek?

        ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? İşte ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araç listesi

        Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle araç alımına yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre, ÖTV muafiyetiyle alınan araçlarda yerli üretim oranının en az yüzde 40 olması gerektiği belirtilirken, daha önce 5 yıl olan satılamama süresi ise 10 yıla çıkarıldı. Peki, bu düzenlemelere göre hangi yerli otomobil modelleri ÖTV muafiyetiyle alınabilir? İşte, güncel yerli üretim otomobil modellerinin listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:09
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        • 1

          ÖTV'siz araç alımına dair yeni bir düzenlee getirildi. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için alınacak araçların yüzde 40 yerli olması gerekiyor. Bu kapsamda ÖTV'siz alınabilecek yerli araba modelleri araştırılıyor. Peki, bu yeni kriterlere uygun olan yerli araçlar hangileri? İşte, ÖTV'siz alınabilen yerli araçlar...

        • 2

          ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK

          Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.

          Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.

          Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

        • 3

          HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?

          Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;

          - Togg T10X

          - Fiat Egea Ailesi

          - Renault Clio

          - Renault Megane

          - Renault Duster

          - Hyundai i10

          - Hyundai i20

          - Hyundai Bayon

          - Toyota C-HR

          - Toyota Corolla

          Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.

        • 4

          ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?

          2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.

          Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

          Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.

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