ÖTV muafiyetiyle alınabilecek araçlar hangileri? İşte ÖTV'siz yerli araç modelleri listesi
Engelli vatandaşların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanarak araç sahibi olmasına ilişkin yasal düzenlemelerde önemli değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni karara göre, ÖTV'siz araç alımında artık yerli üretim oranı en az yüzde 40 olacak. Ayrıca, araçların satışı için geçerli olan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarıldı. Bu adım, hem sektör dinamiklerini hem de engelli bireylerin araç alım süreçlerini doğrudan etkiliyor. İşte merak edilenler...
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Engelli bireylerin daha uygun koşullarda araç sahibi olabilmesi için uygulanan ÖTV muafiyeti uygulamasında dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte, artık sadece yerli üretim oranı en az yüzde 40 olan araçlar ÖTV muafiyetine dahil edilecek. Ayrıca, araçların satış süresi 5 yıldan 10 yıla uzatıldı. İşte ayrıntılar...
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ENGELLİ ARAÇLARINDA ÖTV İSTİSNASI YERLİ ARAÇLARA UYGULANACAK
Otomotiv sektörü yeni yıla önemli bir değişiklik ile giriyor. Engelli araçlarına uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası için 'yerli' olma şartı getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı aranacak.
Bir başka deyişle, ithal araçların ÖTV muafiyeti ile alınabilmesi artık mümkün olmayacak. Ayrıca, ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar için elde tutma süresi de 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
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HANGİ ARAÇLAR ÖTV MUAFİYETİ İLE ALINABİLECEK?
Türkiye’de üretilen araçları şu şekilde sıralayabiliriz;
- Togg T10X
- Fiat Egea Ailesi
- Renault Clio
- Renault Megane
- Renault Duster
- Hyundai i10
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- Hyundai i20
- Hyundai Bayon
- Toyota C-HR
- Toyota Corolla
Yerli üretim bu modeller gerekli şartların sağlanması ile ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek.
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ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR OLACAK?
2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak açıklanmıştı.
Önümüzdeki yılın vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağını gösteren bu oran, aynı zamanda engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.
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Bu kapsamda, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artacak ve 2 milyon 247 bin 114 TL olacak.
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