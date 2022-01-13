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ÖTV indirimi sonrası hangi araba ne kadar oldu? 300 bin TL, 250 bin TL 200 bin TL altı otomobil modelleri neler? 300 bin TL, 250 bin TL ve 200 bin TL hangi otomobiller alınır?

ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL - 200 bin TL arasındaki otomobil modelleri neler? 300 bin TL, 250 bin TL ve 200 bin TL hangi otomobiller alınır?

Otomobil satıcılarının ve otomobil almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği ÖTV matrah indirimi geldi, karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2021'in son aylarında döviz kurundaki hızlı yükselişin de etkisiyle araba fiyatları dikkate değer oranda artmış, vergi yükü ağırlaşmıştı. ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL - 200 bin TL arasındaki otomobil modelleri neler? 300 bin TL, 250 bin TL ve 200 bin TL hangi otomobiller alınır?

13.01.2022 - 22:23 | Güncelleme: OTOMOBİL

  • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV matrah güncellemesi ekonomi piyasalarının gündeminden düşmüyor. Otomobil fiyatlarında yüzde 11'e kadar indirim beklenmesine neden olan matrah güncellenmesiyle birlikte 2 yeni ÖTV oranı da tabloya dahil edildi. 2022 yılında otomobil almak isteyen vatandaşlar gelen ÖTV matrah indiriminin ardından otomobil fiyatlarındaki değişimi araştırıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız ÖTV matrah indirimi hakkında merak edilenleri yazdı. İşte ÖTV indirimi sonrası 300 bin TL - 200 bin TL arasındaki otomobil modelleri neler, 300 bin TL, 250 bin TL ve 200 bin TL hangi otomobiller alınır sorusunun cevabı 

  • Otomotiv sektöründe bir süredir beklenti haline gelen matrah güncellemesi, bugün sürpriz bir şekilde gerçekleşti.

    Yapılan matrah düzenlemesinin ayrıntılarına geçersek, Ağustos ayında yapılan son düzenlemeden farklı olarak 2 yeni ÖTV oranının yaratıldığı görülüyor.

    Öyle ki, bugüne kadar çift haneli vergi dilimleri yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80 şeklinde giderken, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV oranları da yeni düzenleme ile birlikte hesaba dahil edildi.

  • Düzenleme ile, otomobillerin ÖTV dilimini belirleyerek son fiyatı şekillendiren matrah, yani vergisiz fiyat limitlerinde de artırıma gidildi.

    Yeni düzenleme ile motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen araçlarda yüzde 45 ÖTV oranı için belirlenen matrah limiti 120 bin TL olurken, yüzde 50 vergi dilimi için üst sınır 150 bin TL, yüzde 60 veri oranı için 175 bin TL, yüzde 70 vergi oranı için 200 bin TL oldu. Bu matrah değerinin üzerinde kalan 1.6 litreden daha küçük motorlu araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak belirlendi.

  • ELEKTRİK MOTORLU ARABALARINDA DA ÖTV DEĞİŞTİ 

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar, elektrik motoru olan hibrit otomobiller için de yeni düzenlemeler getirdi.

    Buna göre, elektrik motoru da olan ve motor gücü 50 kW'ı geçip, motor silindir hacmi 1.8 litreyi geçmeyen otomobillerde, matrah değeri 130 bin TL'de aşmayanlar yüzde 45, matrah değeri 170 bin TL'ye kadar olanlar yüzde 50, matrah değeri 210 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80 ÖTV oranı ile fiyatlanacak.

    Ağustos ayındaki son güncelleme ile karşılaştırıldığında ise, hibrit otomobillerde yüzde 45 ÖTV sınırı 114 bin TL, yüzde 50'den yüzde 80'e geçiş sınırı ise 170 bin TL seviyesindeydi.

  • ÖTV'de yapılan sürpriz güncellemeyi anlamak için, araç fiyatlarına yansımasına bakmakta da fayda var.

    Buna göre, 205 bin 320 TL'nin altında bir fiyattan satılan tüm otomobiller yüzde 45 ÖTV dilimde olacak. Güncelleme öncesi, bu rakam 212 bin TL olduğundan, bu gruptaki otomobilleri fiyatlarının yüzde 3.3 oranında düşeceği söylenebilir.

    Yüzde 50 ÖTV dilimine geçecek otomobillerde ise üst sınır değişmeden 265 bin 500 TL olarak kaldı. Dolayısı ile bu gruptaki otomobillerin fiyatlarında herhangi bir değişim olmayacak.

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