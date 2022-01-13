ELEKTRİK MOTORLU ARABALARINDA DA ÖTV DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, elektrik motoru olan hibrit otomobiller için de yeni düzenlemeler getirdi.

Buna göre, elektrik motoru da olan ve motor gücü 50 kW'ı geçip, motor silindir hacmi 1.8 litreyi geçmeyen otomobillerde, matrah değeri 130 bin TL'de aşmayanlar yüzde 45, matrah değeri 170 bin TL'ye kadar olanlar yüzde 50, matrah değeri 210 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80 ÖTV oranı ile fiyatlanacak.

Ağustos ayındaki son güncelleme ile karşılaştırıldığında ise, hibrit otomobillerde yüzde 45 ÖTV sınırı 114 bin TL, yüzde 50'den yüzde 80'e geçiş sınırı ise 170 bin TL seviyesindeydi.