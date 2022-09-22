Otoyolda geri manevra faciayla sonuçlandı!

AA'nın haberine göre, Kuzey Marmara Otoyolunda, 16 Eylül'de, Edirne istikametine giden sürücü Levent Karahan idaresindeki otomobile, yolda geri giderken arkadan gelen bir TIR çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Levent Karahan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan Elif K. de hastanede tedavi altına alındı.

Görüntülerde, sürücü Karahan'ın Silivri mevkisinde çıkış yapacağı sapağı kaçırınca sağ şeritte geri gitmeye başlaması, aynı yönde ilerleyen bir TIR'ın da Karahan'ın kullandığı otomobile arkadan çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere vuran otomobildeki sürücünün sıkışması da görüntülere yansıdı.