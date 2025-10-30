Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otoyolda felaket! TIR'a arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi! | Son dakika haberleri

        Otoyolda felaket! TIR'a arkadan çarpan araç kağıt gibi ezildi!

        İstanbul Silivri'de bir otomobil TIR'a arkadan çarptı. Dehşet kazada araç adete kağıt gibi ezilirken, sürücü ise hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 09:57 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:05
        Otoyolda felaket! Araç kağıt gibi ezildi!
        Silivri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyreden otomobil, aynı istikamette ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

        DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürerken otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Habertürk Anasayfa