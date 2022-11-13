Otostop çeken çocuk, bindiği kamyonda öldü

Şırnak'ta, otostop çeken Demhat Uslu (17), bindiği kamyonun devrilmesiyle yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Uludere ilçesi Ortabağ mevkisinde meydana geldi. Demhat Uslu, otostop çekerek kömür yüklü hafriyat kamyonuna bindi. Kamyon sürücüsü, virajda direksiyon hakimiyetini alamayarak devrildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Şoför ise ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Uslu, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.