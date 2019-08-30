Apartman girişinden evin içine kadar yoğun kan

Zafer Samancı'nın haberine göre, Olay, 22 Ağustos tarihinde merkez Konya'nın Karatay ilçesi'nde bir sitede meydana gelmişti. 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Tuba Erkol olaydan 4 gün önce uyguladığı şiddet nedeni ile uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından 3 çocuğunun gözleri önünde öldürülmüştü. Cinayetin kan donduran detayları ise talihsiz kadının otopsi raporu ile gün yüzüne çıktı. Konya Numune hastanesinde yapılan otopsisinde aldığı bıçak darbelerinden, sayısına, Erkol’un saldırı sırasında kaçmak için verdiği mücadeleden vahşetin boyunu anlatan olay yeri inceleme tutanağına kadar tüm detaylar yaşanan vahşetin boyunu ortaya koydu.

APARTMAN GİRİŞİNDEN EVİN İÇİNE KADAR YOĞUN KAN



Tuba Erkol’un eşi Bekir Erkol tarafından ölündürülmesinin ardından cinayet mahalline gelen Olay yeri inceleme ekiplerinin hazırladığı tespit tutanağında apartman girişinden Tuba Erkol’un evine kadar olan kısımda ve evin içinde yoğun kan izlerinin olduğu polisler tarafından ‘Yapılan gözlemde binanın 3. katında merdivenlerden başlayarak kan lekelerinin görüldüğü asansör girişinde, zeminde yerde kan lekelerinin bulunduğu ikamet girişinde ise antre kısmında yerde halı üzerinde kan izlerinin olduğu oturma odasında çekyat üzerinde, halıda, duvarlarda ve kapıda yoğun kan izlerinin olduğu’ görülmüştür cümleleri ile anlatıldı.

14’Ü DİREK ÖLDÜRÜCÜ 46 BIÇAK DARBESİ

Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından çocuklarının gözleri önünde katledilen Tuba Erkol’un Konya Numune Hastanesinde yapılan otopsisinde ise bilinmeyen bir gerçek daha ortaya çıktı. 20 bıçak darbesiyle öldürüldüğü sanılan talihsiz kadının aslında 46 bıçak darbesi ile öldürüldüğü anlaşıldı. Bu durum otopsi raporunda ise ‘Yapına otopsi de şahısta toplam 46 adet kesici ve delici alet yaralanmasının tespit edildiği bunlardan 14’ünün tek başına öldürücü nitelikte oldukları tespit edildi’ ifadesiyle yer buldu.

ÖLMEMEK İÇİN ÇOK MÜCADELE VERMİŞ

Tuba Erkol'un uğradığı saldırı da kendi savunmak için elinden geleni yaptığı hatta ölmemek için zanlı tarafından kendisine doğru hamle edilen bıçağı kendisini savunmak için avuçlarıyla tuttuğu ortaya çıktı. Otopsi raporunda bu iç parçalayıcı durum ‘ Devam eden otopsi kapsamında maktulün sol el 3 ve 4. Parmak ve parmak araları METAKARPAL ( el kemikleri) kemiğe kadar ayıran kesik vasıfta savunma yarası olduğu saptandı’ şeklinde anlatıldı. Öte yandan Tuba Erkol’un başta elleri olmak üzere kolları, göğüs ve karın bölgesi ile boyun bölgesinden toplamda 46 bıçak yaralı aldığı otopsi raporunda belirtildi.