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        Haberler Gündem İstanbul Otoparkta korkunç cinayet! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Otoparkta korkunç cinayet!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Büyükçekmece'de bir bina yöneticisi iddiaya göre pusu kurduğu komşusunu otoparkta vurarak hayattan kopardı. Tarafların iki ay önce davalık oldukları bilgisinden yola çıkan polis korkunç cinayeti kısa sürede aydınlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 20:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 20:44
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        Otoparkta korkunç cinayet!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Büyükçekmece'de bir bina yöneticisi iddiaya göre pusu kurduğu komşusunu otoparkta vurarak hayattan kopardı.

        Tarafların iki ay önce davalık oldukları bilgisinden yola çıkan polis korkunç cinayeti kısa sürede aydınlattı.

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